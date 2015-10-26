"Самопомич" преодолевает 5% барьер во всех округах, где участвовала в выборах – штаб

Согласно предварительным данным параллельного подсчета голосов избирателей, «Самопомич» преодолевает 5-процентный барьер во всех округах, где принимала участие в местных выборах.

Об этом во время брифинга сообщил председатель штаба, заместитель председателя фракции «Объединение «Самопомич» в ВР Олег Лаврик, сообщили УНИАН в партии.

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«На это время можем сказать, что «Самопомич» проходит во все советы, в которые баллотировалась. А это значит, что по всей Украине будут местные советы, в которых будут действовать фракции «Объединения «Самопомич», – сказал Лаврик.

Также он сообщил, что в большинстве округов, в которых баллотировалась партия «Объединение «Самопомич», она занимает 2-3 место.