ЦИК обнародовала информацию о явке на местных выборах

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

По данным ЦИК, самой высокой была явка избирателей в Тернопольской (56,50%) и Львовской областях (56,31%). Явку свыше 50% также зафиксировано на Ивано-Франковщине, Волыни, в Хмельницкой, Ровенской и Винницкой областях.

Меньше всего избирателей пришли на участки в Донецкой (31,65%) и Луганской (35,27%) областях.

В Киеве проголосовали 41,87% избирателей.

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Общественная сеть «Опора» сообщала, что по состоянию на время закрытия избирательных участков явка составила 46,5%.

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Как сообщал УНИАН, явка избирателей на местных выборах в Киеве составляла 42-44%, сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.