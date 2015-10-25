Бывший предстоятель УГКЦ Любомир Гузар не смог проголосовать

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины Наталья Новак.

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По ее словам, Гузар специально приехал на участок № 381 48 округа на Никольской Слободке.

"Он специально приехал для голосования, но бюллетени не получил, потому что его не оказалось в списках", - пишет народный депутат.