Бывший предстоятель УГКЦ Любомир Гузар не смог проголосовать
16:09, 25 октября 2015Политика
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Бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар не смог проголосовать на выборах в Киеве из-за отсутствия его фамилии в списках избирателей.
Любомир Гузар так и не смог проголосовать / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины Наталья Новак.
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По ее словам, Гузар специально приехал на участок № 381 48 округа на Никольской Слободке.
"Он специально приехал для голосования, но бюллетени не получил, потому что его не оказалось в списках", - пишет народный депутат.
На окрузі 48 дільниця 381 у м. Київ на Микільській Слобідці не зміг проголосувати Любомир Гузар. Він спеціально приїхав задля голосування, але бюлетней не отримав, тому що його не виявилось у списках.Posted by Наталія Новак on 25 октября 2015 г.
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