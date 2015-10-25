Замминистра ЖКХ времен Азарова получил аналогичную должность в "министерстве ДНР"
15:03, 25 октября 2015Политика
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Первый заместитель так называемого "мэра" оккупированной Горловки Александр Алипов назначен "заместителем министра строительства и ЖКХ ДНР".
Алипов - замминистра ЖКХ времен правительства Азарова / Фото УНИАН
Распоряжение о его назначении подписал глава незаконной группировки "ДНР" Александр Захарченко, передают "Новости Донбасса".
Алипов в правительстве Николая Азарова занимал должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Украины.
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На должность зама незаконного "мэра" Горловки был назначен 31 января 2015 года.
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