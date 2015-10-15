Наливайченко обвинил нардепа от БПП Кононенко в отмывании средств, последний все отрицает

Об этом он заявил в четверг, 15 октября, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает НБН.

"К нам обратился Валентин Наливайченко, бывший глава СБУ, с обращением расследовать возможные злоупотребления в оффшорах народным депутатом Игорем Кононенко. Наш комитет принял решение рассмотреть обращение на своем заседании", – заявил глава Антикоррупционного комитета Рады Егор Соболев.

"Использование оффшорных счетов и компаний во время действия депутатского мандата в июле-мае этого года, использование олигархической группой ее серверов и проводок для проведения и оформления всех похищенных денег сначала на Вергинские острова, после этого в латвийские банки, после этого в австрийские банки... На этом живет политическая коррупция с конкретными фамилиями в Украине", – отметил Наливайченко.

По его словам, британскими журналистами разоблачена схема отмывания средств этой же группы под руководством тех же людей.

Экс-глава СБУ подчеркнул, что обнародованные материали теперь являются предметом обращения.

"Оффшор имеет связь с оффшором «Эрнион», вот она, перед вами, депутаты и журналисты. Насколько опасен картель политической коррупции, выводящий и разворовывающий деньги. Он сильный, потому что находится во власти, а ГПУ пока не реагирует. Обращаюсь, чтобы возбудить уголовное производство", – добавил Наливайченко.

Стоит отметить, речь идет о документах, которыми, по словам главы СБУ, доказывается связь нардепа Игоря Кононенко с компанией Intraco management Ltd, которая каждый месяц выводит из Украины за рубеж от $100-300 тысяч.

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"Иностранные следователи просят возбудить в Украине уголовное производство. Надо вернуть деньги в бюджет... Одна платежка – $300 тысяч, $200 тысяч, один день – один перевод. Настало время рассекретить информацию на этих серверах, посмотреть, сколько десятков и сот миллионов долларов похищено из Украины. Заморозить счета и вернуть деньги. Требовать аресты счетов, украинский Госфинмониторинг – настоящих бенефициаров этого «Интрако» и «Эрниона» открыть. И выходить на привлечении к ответственности", – добавил он.

Стоит отметить, что ранее Наливайченко обвинил нардепа Кононенко в финансовых махинациях с выводом средств за границу. Он обнародовал документы, якобы подтверждающие перевод средств на счета оффшорных компаний на Виргинских островах, которые координирует «Укрпроминвест».

В свою очередь Кононенко свою причастность к оффшорам отрицает.

"Во-первых, эти документы - это фотокопии, на которых нет ни подписей, ни соответствующих бланков", – отметил нардеп.

Также, по его словам, представленные документы не являются платежными.

"Я лично был на встрече с прокурором города и дал пояснения по этому вопросу... Считаю такие обвинения попыткой дискредитации политической силы, к которой я принадлежу, перед местными выборами", – заявил Кононенко.

При этом члены Антикоррупционного комитета единогласно приняли решение направить обращение Наливайченко в Генпрокуратуру.

Кроме того, комитет направит обращение в Госфинмониторинг с просьбой открыть конечных собственников компаний, названия которых обнародованы. Также комитет обратится в международную организацию «Парламентарии против коррупции», в частности, в австрийское отделение.