Нуланд: невыполнение Минских соглашений может привести к возобновлению войны на Донбассе

Об этом она сказала сегодня во время выступления перед комитетом по иностранным делам Сената США.

Помощник Госсекретаря США вновь выразила убеждение, что выполнение пакета Минских договоренностей от сентября 2014 и февраля 2015 остается лучшей надеждой для установления мира, отвода вооружения, политической нормализации, децентрализации на востоке Украины и возвращения украинского суверенитета на государственную границу на Донбассе.

Однако, она отметила, что после восьми месяцев с момента подписания Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, на востоке Украины почти постоянно наблюдалось насилие вдоль всей линии соприкосновения, не прекращались поставки вооружения из России, замаскированного под видом гуманитарной помощи, звучали угрозы со стороны боевиков под время переговоров, и повторялись попытки России отрицать основные принципы Минских договоренностей.

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При этом, комментируя результаты встречи лидеров "нормандской четверки» 2 октября в Париже, она выразила убеждение, что "если оружие будет отведена и спрятано в местах хранения, если ОБСЕ сможет попасть на всю территорию (Донбасса), и законные, под контролем (ОБСЕ) выборы будут оговорены и проведены - Украина снова будет иметь беспрепятственный доступ к своему народу и территории на востоке. Именно к этому обязывает Минский процесс: мир, отвод вооружения, политическая нормализация, и затем возвращение границы".

В то же время, Нуланд отметила, что как это было во время встречи президента США Барака Обамы с президентом РФ Владимиром Путиным в Нью-Йорке, Соединенные Штаты продолжат настаивать на полном выполнении других незавершенных аспектов Минских соглашений, а именно возвращении всех заложников, включая Надежду Савченко, Олега Сенцова и всех других содержащихся в России людей. Также, полного гуманитарного доступа агентств ООН, украинских неправительственных организаций и украинских правительственных учреждений по оказанию помощи на Донбассе; вывода всех иностранных сил, оружия и разминирование территорий.

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"Мы понимаем почему - после почти двух лет насилия, войны и лжи - много украинских патриотов и некоторые на Западе сомневаются, что Россия и ее марионетки когда-нибудь позволят полное внедрение Минских соглашений. Но внедрение Минска остается целью, за которую стоит бороться, потому что альтернативы печальны: в лучшем случае - замороженный конфликт, в котором Донбасс становится непризнанной серой зоной в необозримом будущем, и в худшем случае - возврат к войне, которая уже унесла так много украинских жизней, и российских жизней также", - подчеркнула Нуланд.

Поэтому, по ее словам, США и впредь будут поддерживать Украину во внедрении ее части Минских соглашений, а также настаивать, чтобы Россия и ее союзники в равной степени выполняли эти соглашения.