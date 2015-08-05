Порошенко заявил о готовности вести диалог с законно избранными представителями Донбасса

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Stern, передает DW.

Если в октябре в Донецкой и Луганской областях на неподконтрольных Киеву территориях пройдут выборы согласно украинского законодательства, Порошенко будет готов вести диалог с избранными представителями.

Если же сепаратисты проведут отдельные местные выборы, как они пока планируют, это только ухудшит ситуацию, убежден украинский президент.

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"Я ненавижу идею относительно того, чтобы говорить о будущем моей страны не с соотечественниками, а с представителями чужой страны", - заявил Порошенко. Сейчас, по его словам, у власти на оккупированных территориях оказались "российские марионетки".

В то же время президент Украины подчеркнул, что для достижения длительного мира Россия должна отвести свои вооружения. А для того, чтобы предотвратить дальнейшие поставку оружия из России, нужно закрыть границу между Украиной и Россией.

"Только оружие, солдаты и боеприпасы не будут попадать в страну, у нас сразу же будет мир", - добавил Порошенко.

Напомним, "главарь" ЛНР Игорь Плотницкий назначил на 1 ноября 2015 года проведение так называемых местных выборов на подконтрольной ему территории.

Пророссийские боевики, которые контролируют несколько районов Донецкой области, объявили о назначении на 18 октября "местных выборов".