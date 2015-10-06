В АП сообщили, что Россия поддерживает разблокирование процесса освобождения заложников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

"С точки зрения посыла, месседжа - месседж был достаточно четкий. Во-первых, надо разблокировать и ускорить этот процесс", - сказал Елисеев.

Заместитель главы АП отметил, "что с российской стороны была поддержана эта идея о необходимости разблокирования и ускорения этого процесса".

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"Мы ожидаем, что этот процесс в ближайшее время будет сдвинут с мертвой точки, потому что на сегодняшний день эта ситуация, которая сложилась, - нас не удовлетворяет", - заявил Елисеев.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Париже также назвал фамилии украинских заложников.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев выражает осторожный оптимизм относительно возможного освобождения украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, которую незаконно удерживает Россия.