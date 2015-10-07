Олланд: перенос псевдовыборов на Донбассе позволяет выполнять Минские договоренности

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в Страсбурге на пленарном заседании Европейского парламента, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"После того, как сепаратисты отложили выборы, которые были запланированы на середину октября, минский процесс может продолжаться, выводится легкое вооружение, и скоро последует тяжелая артиллерия. Война закончится, мир будет восстановлен. Мы способны этого достичь во имя Европы и для Европы. Это в интересах вообще мира", - заявил Франсуа Олланд.

Президент Франции отметил, что Европа обязана реагировать. "В Украине мы отреагировали на грубое нарушение международного законодательства. Это о том, чтобы предотвратить войну в воротах нашего континента. Европейские страны продемонстрировали единство, когда применили (по России) режим санкций", - подчеркнул он.

При этом Франсуа Олланд отметил, что вокруг "эффективности и продолжительности" санкций также шли и "законные дискуссии".

Президент Франции подчеркнул, что Германия и Франция "особенно привержены достижению договоренностей в минском процессе". В этой связи он напомнил о переговорах, которые 2 октября состоялись в Париже в нормандском формате.