Глава СММ ОБСЕ приветствует договоренность об отводе вооружений калибра менее 100 мм
Председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, координатор ОБСЕ в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Эртугрул Апакан призывает все стороны на востоке Украины продемонстрировать приверженность мирному процессу после подписания соглашения об отводе вооружение до 100 мм.
Об этом говорится в его заявлении, переданном УНИАН.
Апакан приветствовал подписание представителями Украины, России и ОБСЕ соглашения по отводу от линии разграничения танков, артиллерии калибром менее 100 мм и минометов калибром до 120 мм включительно.
Он выражает надежду, что это соглашение является шагом в направлении мира, нормализации и стабилизации ситуации на Донбассе в интересах народа Украины.
"Я призываю все стороны продемонстрировать свою полную приверженность мирному процессу", - сказал Апакан.
Читайте такжеСпецпредставитель ОБСЕ: вооружение калибром менее 100 мм будут отводить в два этапа
Председатель СММ ОБСЕ отметил, что миссия, которая сейчас состоит из более чем 540 наблюдателей в Украине, будет мониторить внедрение соглашения в пределах полномочий, определенных в мандате миссии.
Как сообщал УНИАН, вчера в Минске Трехсторонняя контактная группа с участием специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, представителя Украины Леонида Кучмы и представителя России Азамата Кульмухаметова подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм.