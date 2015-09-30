Глава СММ ОБСЕ приветствует договоренность об отводе вооружений калибра менее 100 мм

Об этом говорится в его заявлении, переданном УНИАН.

Апакан приветствовал подписание представителями Украины, России и ОБСЕ соглашения по отводу от линии разграничения танков, артиллерии калибром менее 100 мм и минометов калибром до 120 мм включительно.

Он выражает надежду, что это соглашение является шагом в направлении мира, нормализации и стабилизации ситуации на Донбассе в интересах народа Украины.

"Я призываю все стороны продемонстрировать свою полную приверженность мирному процессу", - сказал Апакан.

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Председатель СММ ОБСЕ отметил, что миссия, которая сейчас состоит из более чем 540 наблюдателей в Украине, будет мониторить внедрение соглашения в пределах полномочий, определенных в мандате миссии.

Как сообщал УНИАН, вчера в Минске Трехсторонняя контактная группа с участием специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, представителя Украины Леонида Кучмы и представителя России Азамата Кульмухаметова подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм.