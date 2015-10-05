Порошенко: Есть скоординированная позиция по ограничению права вето для постоянных членов СБ ООН

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».

Он отметил, что есть скоординированная позиция с нашими партнерами по ограничению права вето для постоянных членов Совета безопасности ООН.

"Мы четко изложили свои аргументы, что это похоже на лицензию на убийство, когда ты можешь начинать военные действия без мандата ООН, начинать агрессию, делать аннексию территории независимой суверенной страны как Украина и затем в Совете безопасности ООН заблокировать расследование, заблокировать действия в ответ» , - отметил Порошенко.

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По его словам, «мне очень приятно, что эту инициативу согласились выдвинуть наши партнеры Франция, к ней присоединились Мексика и сегодня можем говорить, что почти 100 стран-членов ООН присоединились к этой инициативе, потому что на первом этапе речь будет идти о добровольном обязательном ограничении члена Совета безопасности ООН, а затем ставим вопрос о внесении изменений в Устав».

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Он также отметил, что главным итогом Генассамблеи является создание глобальной мировой коалиции солидарности с Украиной.