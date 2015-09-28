Олланд выступает за расширение Совета безопасности ООН и ограничение права вето

Как передает корреспондент УНИАН, об этом французский лидер сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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"Франция выступает за расширение Совета Безопасности", - заявил Олланд.

Как отметил президент Франции, "континенты должны взять на себя ответственность за мир в Совете Безопасности".

"Франция хотела бы, чтобы постоянные члены Совбеза ільше не прибегали к использованию права вето в случаях массовой жестокости", - сказал президент Франции.

Он считает, что право вето не должно быть правом для блокирования инициатив, а правом для действий.