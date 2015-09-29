Президент заявил о необходимости реформировать ООН

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В эти дни мир серьезно обеспокоен увеличением числа беспорядков и насилия по всему миру и обоснованно ожидает большего участия Организации Объединенных Наций в восстановлении мира и безопасности. Я считаю, что ООН должна воспользоваться этой возможностью и решать текущие проблемы безопасности путем эффективного реформирования своих возможностей по поддержанию мира", - сказал Глава государства.

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По мнению Петра Порошенко, крепким основанием для таких изменений могли бы стать последние инициативы Генерального секретаря ООН, в частности, относительно всеобъемлющего пересмотра архитектуры ООН по поддержанию и строительству мира, а также доклад Независимой группы высокого уровня относительно миротворческих операций.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко накануне своего визита в США, отметил, что все международные контакты в рамках Генассамблеи будут посвящены обеспечению мощного трансатлантического единства и солидарности с Украиной.

Порошенко заявил, что Украина будет предпринимать решительные шаги для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и предложит изменения, которые имеют целью вернуть историческую миссию Организации и Совету безопасности ООН как механизма защиты глобальной безопасности.