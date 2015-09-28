Открытие 70-й сессии Генассамблеи ООН (прямая трансляция)

Церемония открытия запланирована на 9.00 утра по местному времени (16.00 по киевскому времени). Прямую трансляцию мероприятия можно увидеть на официальном сайте ООН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, президент Петр Порошенко совместно с украинской делегацией продолжает свой визит в США в рамках участия в Генассамблее ООН.

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После участия в открытии Генассамблеи Порошенко даст интервью американскому телеканалу Fox.

В течение дня у президента запланирован ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств нескольких иностранных государств, среди которых - встреча с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном, двусторонняя встреча с президентом Австрии Хайнцем Фишером, переговоры с премьер-министром Японии Синзо Абэ и другие встречи.

Президент Украины также примет участие в официальном ланче от имени генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Отдельным пунктом в программе президента предусмотрена первая официальная двусторонняя встреча с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, по результатам которой президенты совместно пообщаются с представителями средств массовой информации.

Также глава Украинского государства примет участие в Саммите по вопросам деятельности по поддержанию мира. Состоится прямая трансляция мероприятия.

В конце дня глава государства примет участие в приеме от имени президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы.