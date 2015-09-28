Открытие 70-й сессии Генассамблеи ООН (прямая трансляция)
Сегодня в Нью-Йорке пройдет открытие 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Церемония открытия запланирована на 9.00 утра по местному времени (16.00 по киевскому времени). Прямую трансляцию мероприятия можно увидеть на официальном сайте ООН.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, президент Петр Порошенко совместно с украинской делегацией продолжает свой визит в США в рамках участия в Генассамблее ООН.
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После участия в открытии Генассамблеи Порошенко даст интервью американскому телеканалу Fox.
В течение дня у президента запланирован ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств нескольких иностранных государств, среди которых - встреча с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном, двусторонняя встреча с президентом Австрии Хайнцем Фишером, переговоры с премьер-министром Японии Синзо Абэ и другие встречи.
Президент Украины также примет участие в официальном ланче от имени генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.
Отдельным пунктом в программе президента предусмотрена первая официальная двусторонняя встреча с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, по результатам которой президенты совместно пообщаются с представителями средств массовой информации.
Также глава Украинского государства примет участие в Саммите по вопросам деятельности по поддержанию мира. Состоится прямая трансляция мероприятия.
В конце дня глава государства примет участие в приеме от имени президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы.