Порошенко заручился поддержкой позиции Украины среди лидеров ведущих стран ЕС

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Мы получили четкую поддержку позиции Украины», - отметил Глава государства журналистам в Нью-Йорке.

Мы получили заверения в том, что вопрос Сирии не может быть смешано с вопросом Украины, сказал Президент. «Требования к деэскалации конфликта, о выводе российских войск с оккупированной территории Донбасса и по освобождению Крыма отдельно поднимались на всех встречах», - сообщил Петр Порошенко.

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По словам Президента, во время переговоров было скоординировано позицию перед встречей в «Нормандском формате», которая состоится 2 октября в Париже.

Отдельно обсуждался вопрос расширения экономического сотрудничества и реструктуризации долга, отметил Глава государства.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос выборов на Донбассе, Президент отметил, что позиция остается неизменной - выборы создают серьезную опасность Минскому процессу.

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Относительно вопроса о праве вето постоянных членов Совета Безопасности ООН, то, по словам главы государства, эта возможность сейчас широко обсуждается в рамках Генеральной Ассамблеи. Президент отметил: «Речь не идет о том, чтобы лишить права вето. Речь идет о том, чтобы были наложены определенные ограничения по применению права вето в вопросах, когда речь идет о массовой гибели людей. Фактически право вето сейчас означает определенную лицензию на убийство». По словам Петра Порошенко, круг государств, которые открыто поддерживают эту позицию, увеличивается.

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Президент выразил уверенность в том, что все постоянные члены Совета Безопасности ООН, кроме России, согласятся с тем, чтобы в таких случаях, как аннексия Крыма или крушение самолета MH-17, право вето не могло применяться.