Порошенко заручился поддержкой позиции Украины среди лидеров ведущих стран ЕС
Президент Петр Порошенко сообщил, что сегодняшние переговоры в двустороннем формате с Премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, а также короткая встреча с Президентом Франции Франсуа Олландом были посвящены обсуждению ситуации безопасности и координации действий.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
«Мы получили четкую поддержку позиции Украины», - отметил Глава государства журналистам в Нью-Йорке.
Мы получили заверения в том, что вопрос Сирии не может быть смешано с вопросом Украины, сказал Президент. «Требования к деэскалации конфликта, о выводе российских войск с оккупированной территории Донбасса и по освобождению Крыма отдельно поднимались на всех встречах», - сообщил Петр Порошенко.
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По словам Президента, во время переговоров было скоординировано позицию перед встречей в «Нормандском формате», которая состоится 2 октября в Париже.
Отдельно обсуждался вопрос расширения экономического сотрудничества и реструктуризации долга, отметил Глава государства.
Отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос выборов на Донбассе, Президент отметил, что позиция остается неизменной - выборы создают серьезную опасность Минскому процессу.
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Относительно вопроса о праве вето постоянных членов Совета Безопасности ООН, то, по словам главы государства, эта возможность сейчас широко обсуждается в рамках Генеральной Ассамблеи. Президент отметил: «Речь не идет о том, чтобы лишить права вето. Речь идет о том, чтобы были наложены определенные ограничения по применению права вето в вопросах, когда речь идет о массовой гибели людей. Фактически право вето сейчас означает определенную лицензию на убийство». По словам Петра Порошенко, круг государств, которые открыто поддерживают эту позицию, увеличивается.
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Президент выразил уверенность в том, что все постоянные члены Совета Безопасности ООН, кроме России, согласятся с тем, чтобы в таких случаях, как аннексия Крыма или крушение самолета MH-17, право вето не могло применяться.