Климкин: Украина хочет отсудить у России более 50 миллиардов долларов

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной".

"Речь идет о миллиардных суммах. Причем миллиардные суммы могут быть по разным искам. Думаю, в результате сумма по некоторым искам может в порядке своей величины равняться "делу ЮКОСа" (ЮКОС в Гааге отсудил у России 50 млрд долларов, - ред.), - отметил министр.

"Мы посчитали все. Даже стоимость природных ресурсов, включая песок, который мы не можем использовать", - акцентировал Климкин.

Рассказывая подробнее о исках, министр добавил: "В Международный суд ООН еще никто не обращался с исками относительно невыполнения Конвенции по финансированию терроризма. И если мы докажем, что Россия как государство финансировала и финансирует терроризм, это может привести Россию к абсолютно непредвиденным обстоятельствам".

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"Это могут быть дополнительные ограничения, которые могут быть наложены на Россию в ходе ее взаимодействия с международными институциями. Также это может быть запрет России относительно участия в некоторых международно-правовых форматах", - уточнил Климкин возможные последствия.

Отвечая на вопрос о том, можно ли под этим подразумевать международную изоляцию России, он сказал: "Да, существенную часть международной изоляции".

При этом министр подчеркнул, что получения подобных судебных решений не стоит ждать в краткосрочной перспективе: "Это – вопрос четырех-шести лет".

Ранее УНИАН сообщал, что Украина направила четвертый иск в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации, в котором акцентировано внимание на массовых нарушениях прав украинцев и политических заключенных.