Гаагский суд обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсаций

Соответствующее решение вынесено в понедельник Гаагским арбитражным судом. "Арбитражные суды (рассматривалось 3 дела) единогласно постановили, что Российская Федерация приняла меры, эквивалентные эффекту экспроприации инвестиций истцов у ЮКОСа, и, таким образом, нарушила ст. 13 (1) Договора Энергетической хартии. В результате, России предписано выплатить ущерб в качестве компенсации заявителям”, - сказано в сообщении Гаагского арбитража.

Арбитраж отмечает, что суды рассмотрели 3 случая, связанные с бывшими акционерами ОАО НК "ЮКОС" ("ЮКОС") и Российской Федерацией.

Напомним, совладельцем и главой ЮКОСа был Михаил Ходорковский, которого российский суд признал виновным в мошенничестве и других преступлениях и приговорил на срок до 10 лет и 10 месяцев лишения свободы. Организация "Международная амнистия" присвоила ему и его коллеге Платону Лебедеву статус "заложников совести". 10 ноября 2013 года Михаил Ходорковский, не признав своей вины и проведя в тюрьме более 10 лет, написал президенту России Владимиру Путину письмо о помилованиипо семейным обстоятельствам, после чего был освобожден 20 декабря того же года.

Это решение серьезно ударит по России, которая сейчас сталкивается с международными санкциями со стороны США и ЕС из-за своей дестабилизирующей роли в Украине и в связи со сбитым самолетом Boeing-777.