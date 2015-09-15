Международная изоляция России усиливается из-за продолжения дестабилизации в Украине - Белый Дом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Белого Дома Джош Эрнест сказал сегодня на брифинге в Вашингтоне (Трансляция брифинга осуществлялась на сайте Белого Дома - УНИАН).

Эрнест напомнил, что Соединенные Штаты эффективно координировали совместные шаги с Европейским Союзом в давлении на Россию из-за дестабилизирующих действий в Украине. "Усиление международной экономической изоляции к российскому высшему руководству и на российскую экономику имеет для них последствия", - сказал пресс-секретарь Белого Дома, отметив, что российская экономика получила проблемы с привлечением инвестиций, со стоимостью российского рубля, а также негативные прогнозы относительно будущего роста.

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Эрнест отметил, что США и Евросоюз заставили Россию заплатить тяжелую цену за действия в Украине. "В то же время, мы также были довольно откровенными относительно того факта, что эта тяжелая цена пока не привела к тем стратегическим решениям, которые мы хотели бы видеть от президента Путина, и именно поэтому Россия сталкивается с усилением международной изоляции", - подчеркнул Эрнест.

Вместе с тем, он заявил, что пока не знает о возможной новой санкционной политике, которая бы могла быть объявлена в ближайшем будущем, но повторил ранее озвученные заявления правительства США, что чем больше времени введенные санкции будут оставаться в силе, тем больше Россия будет изолированной, а эти санкции нанесут больший ущерб российской экономике.

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Представитель Белого Дома напомнил, что позиция США является четкой: "Если Россия начнет выполнять взятые обязательства в контексте многосторонних переговоров в Минске, то тогда Соединенные Штаты и европейское сообщество будут готовы начать ослаблять эти санкции".

Как сообщал УНИАН, накануне пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что Россия может столкнуться с международной изоляцией, если продолжит оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду.