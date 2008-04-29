Турчинову удалось проехать из одного района Киева в другой за 10 минут

Первый участок окружной железной дороги от Дарницы до Борщаговки может быть запущен уже в августе текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Украины, кандидат в мэры Киева Александр ТУРЧИНОВ после сегодняшней ознакомительной поездки в спецпоезде начальника Юго-Западной железной дороги по окружной железной дороге вокруг Киева.

А.ТУРЧИНОВ заявил, что использование этой железной дороги для перевозки пассажиров электричками (сейчас дорога используется для служебного пользования – УНИАН) позволит существенно разрешить транспортную проблему в столице.

Протяженность дороги составляет 42 км, и А.ТУРЧИНОВ отметил, что сегодня лично убедился в том, что ее использование может значительно сократить время переезда из одного района столицы в другой.

«Дорога проходит практически по всем районам. И если на автомобиле на проезд из одного района в другой в некоторых случаях нужно потратить полчаса, то, вы сегодня видели, по железной дороге для этого нужно 10 минут».

Вместе с тем А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что для полной реализации проекта необходимо провести работу по обустройству остановок и наладить соответствующую транспортную схему.

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что стоимость проезда по всей линии железной дороги может стоить приблизительно 1 грн.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день городская администрация не демонстрирует активной работы по введению этого проекта в действие.

Как сообщил журналистам директор Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН, стоимость реализации проекта может составить порядка 300 млн. грн.