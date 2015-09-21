Генсек НАТО: мой визит - символ нерушимой преданности поддержки Украины

Об этом он заявил в понедельник во время визита журналистам, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Это - мой первый в качестве генерального секретаря визит в Украину, и этот визит является символом нерушимой преданности НАТО поддерживать Украину, оказывать политическую и практическую помощь. Мы твердо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, поддерживаем Минские договоренности и важность их полного выполнения", - сказал он.

Генсек альянса напомнил, что НАТО также оказывает и практическую помощь, указав на существование пяти трастовых фондов. "В дополнение, несколько союзников НАТО оказывают поддержку, учат и дают советы", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он отметил, что не только НАТО поддерживает Украину, но и Украина также делает свой вклад в НАТО. "Украина направляла свои силы в Афганистан, Косово; участвовала в операции "Океанский щит", в Силах реагирования НАТО и учениях. Это хорошо и для НАТО, это хорошо и для Украины, потому что это повышает качество, умение, увеличивает совместимости между силами НАТО и Украины. Это говорит о том, что это дорога с двумя направлениями в сотрудничестве между Украиной и НАТО", - добавил Столтенберг.

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При этом он считает, что есть "возможность делать больше, и это одна из причин моего визита".

Отвечая на вопрос УНИАН относительно ожиданий от посещения Украины, генсек альянса сказал: "Я ожидаю новую политическую беседу с президентом Порошенко, с премьером Яценюком и в Верховной Раде. Это - часть диалога, который продолжается. Я также ожидаю подписать три соглашения. Одно соглашение - о статусе присутствия НАТО. Это создаст лучшие рамки для деятельности НАТО в Украине. Другой будет соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Это очень важно, потому что это о том, как мы будем развивать технические стандарты, чтобы мы могли развивать украинскую оборонную промышленность и смогли увеличить наше совместное сотрудничество. Поэтому сотрудничество в сфере технической обороны очень важно".

Третьим соглашением, которое будет подписано, он назвал Соглашение о стратегической коммуникации.

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Другой причиной своего визита Столтенберг назвал "политическую поддержку полному выполнению Минских договоренностей". "Обнадеживающе видеть, что режим прекращения огня в основном выполняется, но ситуация остается хрупкой. Это надо использовать, чтобы продвигаться вперед для полной имплементации (Минских договоренностей), а это - о выполнении режима прекращения огня, об отводе тяжелого вооружения и разрешение наблюдателям от ОБСЕ иметь полный доступ", - сказал генсек.

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При этом он отметил, что "нет причин, чтобы недооценивать вызовы, перед которыми мы стоим". "Поэтому одна из причин, почему я в Украине, так это предоставить мою крепкую политическую поддержку полному выполнению Минских договоренностей, отдать должное украинцам за то, что они сделали, в частности, когда мы говорим об изменениях в Конституцию, которые предоставят возможность проведения децентрализации, что является важной политической частью Минских договоренностей и призвать все стороны продолжать полностью выполнять Минские договоренности. Это - самое важное, это - путь к миру. Я также призываю Россию гарантировать, что она и сепаратисты также полностью уважают Минские договоренности", - заявил Столтенберг.