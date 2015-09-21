Украина и НАТО подписали соглашения о начале реализации трастовых фондов

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины. "Подписание соглашений завершило процесс создания в Украине нормативно-правовой базы для реализации практических проектов в рамках трастовых фондов НАТО в поддержку Украины", - говорится в сообщении.

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От украинской стороны имплементационные соглашения подписал и. о. главы миссии Украины при НАТО Егор Божко, а со стороны НАТО – генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и поставкам Майкл Лайден.

"Подписанные соглашения касаются реализации двух трастовых фондов: 1) по физической реабилитации (протезированию) военнослужащих и 2) по реформированию систем логистики и стандартизации Вооруженных сил Украины", - информирует МИД.

Задачей трастового фонда по реформированию систем логистики и стандартизации является оказание поддержки в совершенствовании логистических возможностей ВСУ, информационных систем, организационных структур и процессов в соответствии со стандартами НАТО.

Трастовый фонд по физической реабилитации (протезированию) военнослужащих направлен на предоставление помощи Украине в физической реабилитации (в том числе протезировании) военнослужащих, раненных в ходе проведения АТО, а также создании в Украине соответствующей системы.