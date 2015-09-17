Рада с четырех попыток не смогла уволить Квиташвили с должности министра здравоохранения

Депутаты 4 раза безрезультатно пыталась отправить Александра Квиташвили в отставку. Как передает корреспондент УНИАН, при первом голосовании за отставку было 170 голосов народных депутатов, при втором - 222, при третьем - 216, при четвертом - 220. Как известно, для результативного голосования необходимо минимум 226 голосов.

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В своем выступлении перед голосованием за проект постановления Александр Квиташвили отметил, что не нашел общего языка с комитетом Верховной Рады по вопросам здравоохранения, где, по его словам, работают некомпетентные люди. В то же время он заверил, что готов служить на благо Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Александр Квиташвили сообщил о своем решении уйти в отставку с должности министра здравоохранения и объявил, что написал заявление.