Кононенко: министр здравоохранения Квиташвили подал в отставку

Об этом сообщил первый заместитель Председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко. По его словам, Кабинет министров заявление Александра Квиташвили еще не рассматривал.

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Как сообщал УНИАН, 30 июня лидер парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, выступая в парламенте заявил, что его политсила имеет много вопросов в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения" и БПП "не может терпеть той бездеятельности, которая происходит в этом важном для десятков миллионов украинцев ведомстве".

В тот же день Александр Квиташвили заявил, что инициатива о его отставке лоббируется через реформирование системы закупок лекарственных средств.