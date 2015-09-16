Кононенко возглавил избирательный штаб партии Порошенко
17:38, 16 сентября 2015Политика
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Заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко возглавил избирательный штаб партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность” на местных выборах 25 октября.
Кононенко стал главой избирательного штаба БПП / solydarnist.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель фракции «БПП» Юрий Луценко перед началом третьего этапа ХІІ внеочередного съезда партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”.
"Штаб "Блока Петра Порошенко" на местных выборах возглавляет Игорь Витальевич Кононенко официально", - сказал Луценко.
При этом он сказал, что возглавлять киевский штаб будет депутат Киевсовета от фракции «УДАР-Солидарность» Владимир Прокопив.
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