Кононенко возглавил избирательный штаб партии Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель фракции «БПП» Юрий Луценко перед началом третьего этапа ХІІ внеочередного съезда партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”.

"Штаб "Блока Петра Порошенко" на местных выборах возглавляет Игорь Витальевич Кононенко официально", - сказал Луценко.

При этом он сказал, что возглавлять киевский штаб будет депутат Киевсовета от фракции «УДАР-Солидарность» Владимир Прокопив.