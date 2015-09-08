Болгария отказалась предоставлять России воздушный коридор в Сирию

Как сообщает ТАСС, информацию, которую ранее распространили греческие СМИ, подтвердили в болгарском внешнеполитическом ведомстве.

"Соответствующее уведомление было отправлено в ответ на запрос российской стороны в выходные дни", - сообщила официальный представитель болгарского МИД Бетина Жотева.

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"Мы не дали разрешение на пролет российских военно-транспортных самолетов через территорию Болгарии в связи с тем, что у нас, на основании полученной информации, возникли обоснованные сомнения в том, что характер груза не соответствует заявленному. Болгарское министерство иностранных дел приняло это решение самостоятельно", - дополнила Жотева.

Отмечается, что два российских самолета с помощью Сирии полетят через воздушное пространство Ирана, вместо того, чтобы использовать маршрут через Балканы и Грецию.

"Этот путь выбран из-за того, что Болгария ответила отказом на запрос российских властей использовать ее небо для пролета. Это облегчило жизнь Афинам, которые получили аналогичный запрос от РФ", - сообщила ранее греческая газета "Катимерини".

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия отправляет солдат и оружие в Сирию, чтобы защитить режим президента страны Башира Асада.



