В Африке ученые нашли пещеру с погребением ранее неизвестного вида человека (видео)

Найденные останки датируются периодом 100 тысяч лет назад и принадлежат существу, которое ученые назвали Homo Naledi.

Как сообщает National Geographic, среди найденных окаменелостей много останков младенцев, взрослых и пожилых людей. Ученые считают, что люди сами устроили себе могильник и могли осветить дорогу туда за помощью огня, цитирует издание ТСН.

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"На костях нет никаких повреждений, отсутствуют признаки внешнего вмешательства или какой-либо катастрофы. Кажется, эти люди сознательно устроили себе массовое захоронение", - говорит один из команды ученых Юджен Бергер.

Осознание собственной смерти этим видом делает революционное открытие в науке, убеждены ученые. Ведь способность мыслить является характерной чертой человека нового типа, что открывает новые горизонты к пересмотру процесса эволюции человеческого рода.

Мозг Homo Naledi никогда не был больше апельсина, говорят ученые. Конечности были развиты почти как у современного человека, но кости пальцев рук немножко выкривлены.

Рост этого существа достигал 152 см. Оно имело довольно длинные ноги, которые были почти идентичны нашим. Несмотря на это, Homo Naledi имел способность ходить на большие расстояния.

Ученые обнаружили более 1500 останков, которые сейчас тщательно изучаются в Йоханессбургском университете.