Заблокированный телеканал "112 Украина" подал иск в Верховный суд об обжаловании санкций

В нем истец обжалует указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 о введении против него санкций.

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск телеканала «112 Украина» из-за наложенных на него санкций. Читайте также"Самолеты Медведчука" перед введением санкций СНБО перегнали в Швейцарию - СМИ (видео)Как сообщает пресс-служба Верховного суда, иск от ООО «Телерадиокомпания «112 ТВ» поступил 25 февраля. В нем истец обжалует указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021. Речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», а именно п. 4 приложения № 2, согласно которому применены санкции к истцу. «Иску, поступившему в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/40/21», - говорится в сообщении. Что этому предшествовало В Верховный суд ранее поступали исковые заявления об обжаловании указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021.

По одному иску суд уже отказал в открытии производства по обжалованию соответствующего указа президента, по двум - заявления оставлены без движения для устранения недостатков, а по одному иску суд вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 и назначил его к рассмотрению на 15 марта, по другому - исковое заявление оставлено без движения, истец имеет 10 дней на устранение недостатков.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Вещания этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Тамара Отовская

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