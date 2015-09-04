Главы МИД стран Евросоюза неформально обсудят отношения с Россией

Об этом перед началом заседания, которое началось в пятницу в Люксембурге, сказала Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"Сегодня я могу сказать: мы не должны забывать о том, что происходит на Востоке и у наших восточных соседей. Именно поэтому мы проведем свободное, с взглядом в будущее, обсуждение наших отношений с Россией, наши отношения и поддержку наших друзей на Востоке, начиная, очевидно, с Украины, но также Белоруссии, Молдовы, Грузии, Азербайджана и Армении", - сказала она.

Могерини также отметила, что "в жаркие времена украинского кризиса" ЕС не должен забывать, что происходило в Ливии, Сирии и на Ближнем Востоке.