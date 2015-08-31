Могерини назвала "важным шагом" голосование за изменения к украинской Конституции

Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник в связи с соответствующим голосованием в Верховной Раде.

"Сегодняшнее голосование в Верховной Раде конституционных поправок, связанных с децентрализацией, является важным шагом, который открывает путь к существенной передаче полномочий с центрального уровня в регионы и общины, увеличивая параллельно подотчетность территориального самоуправления своим избирательным округам. Поправки также будут способствовать реализации Минских договоренностей", - заявила Могерини.

Высокий представитель отметила, что ЕС рассчитывает на принятие этих поправок в окончательном чтении позже в этом году, а также на продолжение работы над конституционными поправками, связанными с судебной системой, принимая во внимание рекомендации Венецианской комиссии.

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"Насилие не может поставить под угрозу этот процесс. Сегодняшние события очень тревожные. Мы выражаем соболезнования семье погибшего сотрудника правоохранительных органов и наши глубочайшие соболезнования пострадавшим в результате взрыва во время демонстрации перед зданием Верховной Рады", - подчеркнула она.

Могерини выразила убеждение, что Украина будет уверенно стоять на пути дальнейших реформ как институциональных, так и экономических, а также проведет всестороннюю реформу полиции и правоохранительной системы, чтобы гарантировать по всей стране общественный порядок и безопасность".

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Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада на своем внеочередном заседании одобрила в первом чтении президентский законопроект относительно внесения изменений в Конституцию в части децентрализации.

"За" проголосовали 265 народных депутатов.