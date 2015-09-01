Теракт возле Рады: Бойцы АТО обратились к украинцам

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном Радио Свобода.

Воины возмущены тем, что люди гибнут и получают увечья далеко от линии фронта. Военнослужащие призвали украинцев не поддаваться на провокации со стороны врага.

"Мы стоим здесь, защищая целостность нашей страны. Настоящий враг здесь ... А вы в это время начинаете войну между собой в центре Киева", - говорится в обращении одного из бойцов.