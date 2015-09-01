Теракт возле Рады: Бойцы АТО обратились к украинцам
12:31, 01 сентября 2015Политика
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Бойцы АТО возмущены вчерашними событиями под Радой и призывают украинцев оберегать мир в то время, когда Украина борется с внешним агрессором.
Об этом говорится в видеообращении, опубликованном Радио Свобода.
Воины возмущены тем, что люди гибнут и получают увечья далеко от линии фронта. Военнослужащие призвали украинцев не поддаваться на провокации со стороны врага.
"Мы стоим здесь, защищая целостность нашей страны. Настоящий враг здесь ... А вы в это время начинаете войну между собой в центре Киева", - говорится в обращении одного из бойцов.
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