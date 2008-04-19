Яценюк поручил модернизировать «Раду-3»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам модернизации программно-технического комплекса-системы "Рада-3". Об этом сегодня сообщает Управление компьютеризованных систем Верховной Рады Украины.

Группа создана с целью разработки изменений в действующей системе "Рада-3" относительно соответствия технической защите информации, в частности, в части сделать невозможным вмешательство в работу системы и в части обеспечения личного голосования народных депутатов Украины. В состав группы вошли специалисты соответствующих подразделов аппарата Верховной Рады Украины и Института проблем математических машин и систем НАН Украины (разработчик системы «Рада-3»).

Рабочая группа обязана до 20 июня 2008 года разработать и подать в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины техническое задание на создание системы нового поколения "Рада-4" и частичное техническое задание на создание и внедрение комплексной системы защиты информации систем "Рада-3" и "Рада-4".