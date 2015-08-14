Российский суд готовит Савченко обвинительный приговор о 25 годах заключения – адвокат

Об этом он заявил в интервью ВВС Украина.

"Мы готовим Надежду к тому, что приговор будет обвинительным. На 25 лет. Причем он никоим образом не будет связан с тем, что будет происходить на суде. На суде мы полностью докажем ее невиновность", – сказал Фейгин.

По его словам, приговор будет обвинительным, "потому что пишется он не в суде – его пишут в Кремле".

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Вместе с тем, защитник отметил, что украинская летчица не может отбывать срок наказания в РФ. "По запросу Украины Савченко после осуждения сможет отбывать наказание на Родине, формально – в украинской тюрьме", – сказал он.

Кроме того, Фейгин подчеркнул политическую ангажированность судов в России. "Мы видели, как судили участниц Pussy Riot, участников "болотного дела" и ряда других. Нигде не было суда, который осуществлял бы независимые процессуальные функции в отношении обвиняемых. Как можно говорить о независимости суда, если в течение года, пока Савченко находится под обвинением, мы, сторона защиты, неоднократно подавали жалобы в тот же суд о том, что дело сфабриковано, подавали доказательства невиновности Савченко? Суд всегда становился на сторону обвинения, из чего мы сделали вывод о его политической ангажированности", – пояснил адвокат.

По мнению Фейгина, освобождение Савченко зависит от политического диалога и давления международного сообщества на Россию.

Комментируя влияние дела Савченко на российское общество, Фейгин отметил, что "это будет огромная веха, потому что та степень публичности в этом деле и то, что грозит Савченко, – это не два года, как у Pussy Riot". "25 лет для невиновного человека... После этого ни российский суд, ни российская власть уже никогда не будут прежними в восприятии международного сообщества", – сказал защитник.

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.