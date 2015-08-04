В России предлагали обменять Савченко на "путь в Крым" - СБУ

Об этом он заявил в эфире Hromadske.tv.

"Люди со стороны соседнего государства также пытались принять участие в этом процессе (переговорах - УНИАН): выходили на нас не только официальные, но и неофициальные лица, в том числе и те, которые имеют отношение к различным общественным организациям и люди, которые представлялись, как очень близкие к кругу президента России. Один из них, действительно, вел разговор с нами и предлагал в пределах своих полномочий рассматривать вопрос освобождения Надежды Савченко по принципу: "Мы вам Надежду Савченко, а вы нам дайте пробить путь от Ростова в Крым", – рассказал Тандит.

Как отмечается, советник председателя СБУ подчеркнул, что будет сделано все возможное, чтобы освободить Савченко, которую сейчас судят в России по обвинению в убийстве российских журналистов и незаконном пересечении российской границы, однако диалог с позиции силы Украина вести не будет.

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Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.