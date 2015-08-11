Порошенко решил потратить на проведение АТО еще 5,3 миллиарда гривень

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению, закон с подписью президента возвращен в парламент 11 августа.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 июля приняла предложенный правительством закон о внесении изменений в Закон "О государственном бюджете Украины на 2015 год" (об увеличении расходов для нужд обороны и безопасности) (№2381а).

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В законе предусмотрено увеличить расходы для финансирования мероприятий на проведение антитеррористической операции в сумме 5 299,1 млн грн в рамках утвержденных показателей государственного бюджета Украины на 2015 год.

Увеличение расходов силовым структурам предусмотрено обеспечить за счет соответствующего сокращения расходов и кредитов общего фонда других главных распорядителей средств; зачисления в общий фонд 200 млн грн (85% вместо 15%) платы за предоставление информации из государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции.

Расходы предлагается направить: 5 140,4 млн грн - на финансирование неотложных нужд Министерства обороны в связи с продлением мероприятий по мобилизации; 158,7 млн грн - на финансирование потребностей других силовых структур для обеспечения бесперебойного питания личного состава.

С 1 сентября 2015 года к доходам общего фонда государственного бюджета на 2015 год будут принадлежать 85% платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, а также 85% платы за получение информации из других государственных реестров, держателем которых является центральный орган исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной правовой политики и центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах государственной регистрации актов гражданского состояния, государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а источниками формирования специального фонда госбюджета на 2015 год в части доходов являются 15% платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, а также 15% платы за получение информации из других государственных реестров, держателем которых является центральный орган исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной правовой политики и центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах государственной регистрации актов гражданского состояния, государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.