До конца года армия получит еще 300 единиц бронетанковой техники
Вооруженным силам Украины (ВСУ) поставлено свыше 266 тыс. ракет и боеприпасов и около 1200 образцов вооружения и военной техники.
Как отметил заместитель министра обороны-руководитель аппарата Петр Мехед, в ВСУ продолжает поступать новое и модернизированное вооружение и военная техника с государственных предприятий оборонного комплекса.
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"С начала года в Вооруженные Силы Украины поставлено свыше 266 тыс. ракет и боеприпасов и около 1200 образцов вооружения и военной техники", - сказал он.
В то же время до конца года, по его словам, в ВСУ планируется поставить более 40 тыс. автомобильной и более 300 единиц бронетанковой техники, а также более 30 тыс. единиц ракет и боеприпасов, свыше 300 приборов наблюдения и более 3 тыс. единиц стрелкового оружия.
Петр Мехед также отметил, что с начала проведения антитеррористической операции силами ремонтно-восстановительных бригад ВСУ и специализированных бригад государственных предприятий восстановлено и отремонтировано более 28,5 тыс. единиц вооружения и военной техники сухопутных войск и свыше 600 единиц техники воздушных сил.
"Из этого количества более 27 тыс. единиц восстановили ремонтно-эксплуатационные и ремонтные группы воинских частей, которых в зоне АТО на сегодняшний день действует более 50 единиц", - отметил заместитель министра.