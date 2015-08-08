Экс-министр экологии опроверг информацию об открытии против него уголовного производства

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Никакого криминального производства ПРОТИВ меня нет. А вот дело против Ляшко за клевету точно открыто в Печерском суде города Киева», - подчеркнул Шевченко.

«Документ, который Ляшко опубликовал на своей странице в фб свидетельствует лишь о том, что внесенные в реестр сведения о деле по факту лживых высказываний Ляшко по отношению ко мне. Никакого дела ПРОТИВ меня не имеет. Меня также приглашали в МВД по этому делу в качестве свидетеля и я предоставил все объяснения и документы, которые доказывают мою невиновность», - рассказал экс-министр.

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Ляшко, як завжди, нахабно бреше! Ніякого крімінального провадження ПРОТИ мене немає. А от справа проти Ляшка за наклеп т... Posted by Ігор Шевченко on Friday, August 7, 2015

Как сообщал УНИАН, по словам лидера РПЛ Олега Ляшко, против бывшего министра экологии Игоря Шевченко, которого депутаты отправили в отставку за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения, открыто уголовное производство.