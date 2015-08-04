"Оппозиционный блок" угрожает бойкотировать местные выборы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Оппозиционного блока", об этом заявил народный депутат Украины Михаил Добкин.

Он заявил, что участие "Оппозиционного блока" в местных выборах в Харькове находится под угрозой срыва, поскольку "власть специально отстраняет конкурентов".

"Оппозиционный блок" пришел к харьковскому управлению юстиции с законным требованием - зарегистрировать областную партийную организацию для участия в региональных выборах. Ответом на акцию "Оппозиционного блока" стало избиение и похищение активиста партии, а также нападение на офис областной организации с применением камней и дымовых шашек", - подчеркнул Добкин.

Читайте такжеПроходной барьер на местных выборах могут преодолеть шесть партий - опрос"Все это было организовано с помощью людей в балаклавах из праворадикальных организаций при полном попустительстве правоохранительных органов", - отметил он.

Добкин высказал требование зарегистрировать все организации "Оппозиционного блока", наказать виновных в нападении на митинг партии и ее офис, отправить в отставку руководства Харьковской области, "которое фактически координирует такие действия радикальных сил", и руководителя Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Юрия Георгиевского.

"В случае невыполнения наших требований "Оппозиционный блок" объявит бойкот готовящимся выборам. Мы обратимся ко всем демократическим странам и международным организациям с призывом не признавать выборы, на которые не допускается оппозиция", - подчеркнул Добкин.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 августа, в Харькове возле облуправления юстиции и офиса "Оппозиционного блока" произошли столкновения, по факту которых открыты уголовные производства по статье "хулиганство".

Руководитель облуправления юстиции Георгиевский заявил, что Харьковская областная организация "Оппозиционного блока" может быть зарегистрирована не раньше начала октября, поэтому не сможет участвовать в местных выборах на Харьковщине.