Харьковская милиция завела дело по факту беспорядков у офиса Оппоблока

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик. По ее словам, уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство с применением оружия").

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Вита Дубовик добавила, что еще один конфликт между сторонниками Оппозиционного блока и их оппонентами сегодня произошел возле областного управления юстиции на улице Петровского. Этот конфликт квалифицирован по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное группой лиц").

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня около 70 молодых людей в балаклавах, часть из них одеты в камуфлированную одежду, собрались в парке у Зеркальной струи напротив здания офиса Партии регионов по улице Скрипника, 4. Они бросали брусчатку. Были слышны взрывы. Перед офисом стоял разбитый микроавтобус. Работники милиции, которые присутствовали на месте происшествия, не вмешивались.

По словам руководителя харьковской областной организации "Правого сектора" Андрея Санина, происходит блокирование здания офиса Партии регионов - в помещении забаррикадировались около 50 так называемых "титушек".

Правоохранителям удалось локализовать конфликт и не допустить его развертывания. Никто не пострадал.