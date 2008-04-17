Ющенко не хочет повторить ошибки 2004 года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на осуществлении конституционной реформы через Национальный конституционный совет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов сегодня в Донецке.

«Я бы не хотел, чтобы мы повторили ошибки 2004 года под благими намерениями. Это приведет к противостоянию», - уверен Президент.

Он аргументировал необходимость проведения реформы через Национальный конституционный совет тем, что этот орган имеет широкое представительство не только политических сил, но и общественности и экспертов. «Процедура подготовки, формирования и обсуждения этой инициативы должна быть как можно шире», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заверил журналистов в том, что проект новой редакции Основного Закона не избежит прохождения через парламент. Однако создание сейчас для этого Временной специальной комиссии в парламенте не соответствует Конституции Украины, убежден В.ЮЩЕНКО, ведь она предусматривает, что основаниями для создания комиссии должны быть поданные в парламент законопроекты, касающиеся изменений в Конституцию или ее новая редакция.

Президент подчеркнул, что проведение конституционной реформы является неотложной задачей. «Проблемы, которые сегодня есть в украинском политикуме, - это проблемы национальных институтов, которые сформировались вследствие бездарной политической реформы 2004 года», - сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО также обратил внимание, что альтернативный проект редакции Конституции существует, и именно поэтому в Верховной Раде раздаются инициативы о создании Временной специальной комиссии. «Такая Конституция разработана за спиной парламента той политической силой, которая была так причастна к изменениям 2004 года! Но есть одна проблема: публично признать свое авторство и выдвинуть эти предложения в парламенте – значит, показать, кто за этой авантюрой стоит. Поэтому муссируется вопрос: давайте мы вопреки Конституции сначала сделаем комиссию, а затем подадим текст изменений и дополнений», - сказал Президент, еще раз подчеркнув, что это противоречит Основному Закону.