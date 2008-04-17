Янукович - против отставки Тимошенко

Партия регионов выступает против отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании оппозиционного правительства, которое он возглавляет.

«Надежды на то, что мы будем инициировать отставку правительства, напрасны», - заявил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, именно от коалиции идет инициатива об отставке правительства, но «мы ее поддерживать не будем».

Как сказал лидер Партии регионов, сегодня Украина живет, по сути, без бюджета. При этом он отметил, что если бы такое было в его правительстве, то «нас никто бы ни одного дня не терпел в доме правительства», «был бы поднят вопрос об отставке правительства». «Но сейчас в этой ситуации, когда развал коалиции инициируется самой коалицией, мы против этого», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ предлагает коалиции определить срок, за который она способна «исправить ошибки, которые вы сделали». Он отметил, что Партия регионов не будет помогать коалиции в ее попытке “искусственно развалиться” и отправить правительство в отставку, а затем искать виновных, как всегда бывает в Украине.

Он сказал, что такая ситуация уже наблюдалась в 2005 году, и, «к сожалению, такие эксперименты над Украиной продолжаются».