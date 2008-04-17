Грузия призывает мир отреагировать на решение РФ поддержать Абхазию и Осетию

Министерство иностранных дел Грузии обратилось сегодня к мировому сообществу с призывом отреагировать на решение России установить особые отношения с конфликтными регионами Грузии - Абхазией и Южной Осетией, передает «Новости-Грузия».

"Россия предприняла еще один, очень опасный шаг, направленный на фактическую аннексию признанных международным сообществом неотъемлемых территорий Грузии - Абхазии и Южной Осетии. МИД Грузии призывает ООН, ЕС, ОБСЕ, НАТО, Группу друзей генсекретаря ООН по Грузии, СНГ, все мировое сообщество задействовать имеющиеся у них возможности для приостановления процесса посягательства на государственное единство Грузии, которое затеяла Россия", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Грузии заявляет, что предпринятые в последнее время Россией шаги откровенно противоречат признанным международным нормам и принципам, в частности, территориальной целостности государств, суверенному равноправию стран, нерушимости границ и принципу невмешательства во внутренние дела других государств.

"Россия пытается оправдать свои действия в отношении конфликтных зон "заботой о населении этих регионов и интересах граждан России". Эта попытка очень похожа на события 1930-х годов, когда тоталитарные режимы, руководимые аналогичной причиной, оккупировали суверенные государства", - сказано в заявлении.

МИД Грузии заявил, что намерение внешнеполитического ведомства РФ осуществить консульские функции в непризнанных Абхазии и Южной Осетии нарушает "Конвенцию о консульских отношениях" от 1963 года. Установление гражданского, семейного и правового сотрудничества с этими регионами Грузии является грубым нарушением "Европейской конвенции о правовой взаимопомощи" от 1959 года и аналогичной конвенции СНГ от 1993 года.

"Россия этим решением открыто создает угрозу грузинской государственности и ее суверенитету, и ставит целью начать процесс полномасштабной аннексии этих территорий Грузии", - говорится в заявлении.

МИД Грузии уверен, эти действия России по отношению к Абхазии и Южной Осетии обусловлены желанием не допустить сближения Грузии с Североатлантическим альянсом. Как сообщал УНИАН, 16 апреля Президент РФ Владимир ПУТИН поручил правительству разработать меры по оказанию предметной помощи населению непризнанных республик. Правительству поручено взаимодействовать с фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии. Также признается правосубъектность юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Абхазии и Южной Осетии.