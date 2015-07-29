Сегодня Совет Безопасности ООН рассмотрит резолюцию о трибунале за сбитый "Боинг"

Ожидается, что голосование за проект резолюции состоится во второй половине дня среды, пишет Радио Свобода.

На рассмотрение Совета будет вынесен документ, предложенный делегацией Малайзии, который квалифицирует произошедшее как "угрозу международному миру и безопасности" и предусматривает создание международного трибунала.

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина обратились к Совету безопасности ООН с просьбой создать международный уголовный трибунал для привлечения к ответственности виновных в катастрофе пассажирского самолета рейса МН17 в небе над Донбассом год назад. Но категорически против этого выступает Россия.

Читайте такжеПрокурор Нидерландов: версия с "Буком" по делу о катастрофе MH17 является основнойАвиалайнер "Боинг-777" авиакомпании "Малайзийские авиалинии" рейса MH17 из Амстердама до Куала-Лумпура был сбит в небе над частью востока Украины, захваченной поддерживаемыми Россией сепаратистами, 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, которые были на борту.

Украина и Запад подозревают, что самолет сбили боевики или российские военные на Донбассе. Россия это отрицает и обвиняет в катастрофе Киев.