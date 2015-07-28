ГПУ скоро сообщит Януковичу о подозрении в госизмене и создании преступной группировки

Генеральный прокурор Виктор Шокин заявляет, что ГПУ в ближайшее время сообщит экс-президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в государственной измене и создании преступной группировки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин заявил сегодня на брифинге в Киеве.

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«На сегодняшний день уже разработано и практически завершено сообщение о подозрении в отношении Януковича и других по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 – создание преступной организации, ст.364 – злоупотребление властью и ст.111 – которая предусматривает государственную измену. В ближайшее время это сообщение о подозрении будет вручено Януковичу и другим его приспешникам», - сказал Шокин.