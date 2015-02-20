Приказ расстреливать активистов Майдана отдавал лично экс-президент Янукович - СНБО



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире телеканала «1+1».

Отвечая на вопрос, доказано ли, что именно экс-президент Украины Виктор Янукович отдавал приказы расстреливать людей на Майдане, он сказал, что «доказано..., приказы давал Виктор Янукович через экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главу СБУ Александра Якименко».

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«Более того, в СБУ есть материалы, что чиновники из ФСБ России полностью их консультировали», - добавил Турчинов.

Также он отметил, что «тут работала группа офицеров ФСБ, которая тренировалась на базе «Альфа» и они вместе с ними отрабатывали планы локализации Майдана. Более того, в СБУ есть наработки, что снайперы, которые начинали огонь - это именно представители российских структур».