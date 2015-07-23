В Чернигове милиция обыскала гостиничные номера членов команды Корбана

Как сообщает пресс-служба партии «УКРОП», об этом заявил народный депутат Андрей Денисенко.

«Откровенно говоря, я ожидал подбрасывания оружия и боеприпасов, поскольку вновь назначенный начальник городской милиции Антон Шевцов еще 10 дней назад возглавлял службу безопасности штаба Березенко. Но мгновенная реакция и активная позиция постояльцев отеля заставили правоохранителей ретироваться в течение получаса без отягчающих последствий», - сообщил Денисенко.

По его словам, милиционеры действовали на основании «записки», фотокопию которой депутат разместил на своей странице в Facebook. При этом он добавил, что «для полноты картины осталось объявить в Чернигове АТО».

В свою очередь народный депутат Борис Филатов назвал события в Чернигове «фарсом».

«Более 100 милиционеров с автоматами вломились в отель. И ничего не нашли! Хорошо, что хоть не хватило ума подбросить гранату какую или наркотики. Все перевернули, разбросали и пошли. Фарс и позор, которые происходят в Чернигове, понятны уже всей стране», - цитирует Филатова пресс-служба.