Цушко предъявлено обвинение (дополненная)

Следователь Генеральной прокуратуры Украины предъявил обвинение бывшему министру внутренних дел Украины Василию ЦУШКО в деле о захвате здания Генпрокуратуры 24 мая прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель генпрокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

«Дело относительно событий в Генпрокуратуре практически закончено. Бывшему министру внутренних дел В.ЦУШКО предъявлено обвинение в совершении преступления. В.ЦУШКО обвиняется в превышении власти и вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов», - сказал Р.КУЗЬМИН.

По его словам, сегодня следователь прокуратуры находится в России, где находится В.ЦУШКО, и проводит соответствующие следственные действия, в том числе, при содействии Посольства Украины в России.

Р.КУЗЬМИН заметил, что В.ЦУШКО проходит курс лечения в одной из российских клиник.

«Тем не менее, он выразил желание сотрудничать со следствием, но на территории России, что разрешено украинским законодательством», - заметил Р.КУЗЬМИН.

На уточняющий вопрос журналистов, когда именно В.ЦУШКО было предъявлено обвинение, заместитель генпрокурора сказал, что в апреле. При этом он выразил надежду, что до конца этой недели следователь вернется из России, и будет принято им соответствующее процессуальное решение.

«Окончательное решение, в том числе и по кругу обвиняемых, будет принято по возвращении следователя», - добавил Р.КУЗЬМИН, напомнив при этом, что все остальные дела, которые были возбуждены по майским событиям прошлого года в Генпрокуратуре, объединены в одно производство.

Как сообщал УНИАН, в связи с захватом 24 мая 2007 года здания Генеральной прокуратуры были возбуждены несколько уголовных дел, в частности по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствованию сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ в исполнении служебных обязанностей.

26 сентября 2007 года, В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофиллином. Он выразил предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

30 сентября В.ЦУШКО сообщил, что принял решение об отставке из-за ухудшения состояния здоровья.