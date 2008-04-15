Политолог советует Литвину быть осторожнее

Блок Литвина сближается с фракцией “Наша Украина - Народная самооборона”.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал политолог Владимир ФЕСЕНКО, комментируя назначение лидера одноименного блока Владимира ЛИТВИНА и.о. ректора Киевского национального университета им. Т.Шевченко.

“Вряд ли Владимир Михайлович уйдет из большой политики. За последние несколько месяцев Блок Литвина стал важной составляющей частью конструкции ситуативного большинства в Верховной Раде, а также неформальным союзником коалиции. В частности, по голосованию досрочных выборов киевского мэра. Наблюдается сближение Блока Литвина с “Нашей Украиной”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

Он отметил, что действующему народному депутату нельзя быть полноценным действующим ректором, поэтому В.ЛИТВИНУ придется выбирать.

“На месте Владимира Михайловича я был бы поосторожнее. Во-первых, его могут обвинить в нарушении закона. Во-вторых, если он согласится на ректорство, то это вызовет серьезные сомнения в перспективности его политической силы. Он не будет иметь перспективы и дальше оставаться влиятельным народным депутатом. Также встает вопрос: если будет следующий парламент, то будет ли в нем Блок Литвина? Здесь возникает не только правовой, но и политический конфликт”, - сказал В.ФЕСЕНКО.