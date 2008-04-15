Партия регионов заблокировала трибуну ВР

11:37, 15 апреля 2008
Политика
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Яценюк объявил перерыв

В работе Верховной Рады объявлен перерыв на 30 минут, а представители фракции Партии регионов заблокировали трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в ВР ставился вопрос о голосовании за включение в повестку дня, в частности, проекта постановления о назначении внеочередных выборов депутатов Харьковского городского совета и мэра Харькова.

Также должно было быть голосование за включение в повестку дня проекта закона о внесении изменений в закон Украины «О Государственной программе приватизации» (относительно остановки приватизации ряда объектов государственной собственности).

А также должен был включаться в повестку дня законопроект о внесении изменений в ряд законов относительно статуса народных депутатов в части ограничения льгот и досрочного прекращения полномочий.

Фракция Партии регионов вместе с фракцией КПУ требовала объявить перерыв на 30 минут. Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отказывался это сделать, мотивируя тем, что рассмотрение вопроса началось и перерыв может быть объявлен после завершения рассмотрения данного вопроса. Тогда народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну парламента.

После этого был объявлен перерыв на 30 минут.

 

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