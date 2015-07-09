В Херсоне откроется официальное представительство Меджлиса крымских татар.

Как сообщает «Крым. Реалии», во время рабочей поездки в Херсонскую область председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров объявил о назначении представителя Меджлиса в этом регионе и открытии официального представительства.

По словам председателя Херсонского регионального Меджлиса Асана Алиева, представителем Меджлиса назначили Абмеджита Сулейманова, а представительство Меджлиса планируют открыть в самом Херсоне.

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По мнению Алиева, представительство Меджлиса для приема обращений и помощи в решении вопросов, связанных с пересечением административной границы с Крымом, необходимо открывать не в Херсоне, а в Геническом районе, где наиболее компактно проживают крымские татары.

«Что в Херсоне будет делать представитель Милли Меджлиса? Это нужно там, где наиболее компактно проживают крымские татары, и в непосредственной близости с границей в связи с оккупацией, чтобы быстро реагировать на обращения. Когда в 2 часа ночи мне звонят и срочно нужно выезжать, – это одно. Другое, когда большое расстояние и ничего не могут сделать», – отметил Алиев.

Сулейманов является одним из трех координаторов Комитета по защите прав крымскотатарского народа наряду с Эскендером Бариевым и Синавером Кадыровым.

В январе этого года Сулейманова, Бариевая и Кадырова задержали в пункте пропуска Чонгар при выезде из Крыма. Кадырова депортировали из Крыма бессрочно.

Опасаясь уголовного преследования, Крым покинули Сулейманов и Бариев.