Оккупацию Крыма РФ во многом предопределило пренебрежение Украиной прав крымских татар - Чубаров
Оккупация Крыма Россией во многом была предопределена тогда, когда Украина открыто пренебрегла правами коренного народа Крыма - крымских татар.
Об этом в комментарии ZN.ua сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров.
По его словам, 23 года крымские татары пытались убедить украинских политиков в том, что определение правового статуса Крыма на основе права крымскотатарского народа на самоопределение явится не только восстановлением их прав, но и будет служить гарантией неотъемлемости полуострова от украинского государства.
«Однако Украина пошла по другому пути, вместо национально-территориальной автономии крымскотатарского народа, что полностью бы соответствовало и принципам международного права, в Крыму была создана автономия, в которой все права де-факто получило этническое - русское - большинство", - сказал глава Меджлиса.
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Чубаров считает, что современная Украина, выстраивающая свое дальнейшее развитие в полном соответствии и на основе общеевропейских ценностей, никак не сможет впредь игнорировать право крымскотатарского народа на самоопределение.
"Излишне говорить о том, что и крымские татары, оказавшиеся перед реальными угрозами своему будущему, будут требовать непосредственных гарантий своего развития на собственной земле. А они, гарантии, могут быть заключены лишь наделением Крыма статуса крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины, в которой в одинаковой мере будут соблюдаться права и свободы всех его жителей", - сказал он.
Чубаров отметил, что в странах Европы успешно существуют автономии, одновременно обеспечивающие право народов на самоопределение и гарантирующие территориальную целостность государств.
"Как нам представляется, наиболее близкой моделью, которая могла бы успешно адаптирована к условиям Крыма, является Автономная провинция Больцано-Боцен — Южный Тироль, что на севере Италии", - подытожил глава Меджлиса.